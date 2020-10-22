2020/10/22 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها بشتى المجالات.

الجانبان شددا على ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة.

هذا وأكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، دعم بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تولر للحلبوسي: مستمرون بدعم الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تولر للحلبوسي: مستمرون بدعم الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).