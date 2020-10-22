عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2816 حالة و47 وفاة

2020/10/22 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2816 حالة و47 وفاة.

– الصحة: حالات الشفاء الكلي: 371826حالة بنسبة شفاء أكثر من 84 بالمئة.

– الصحة: عدد الإصابات الكلي: 442164 إصابة.

– الصحة: عدد الحالات التي تحت العلاج: 59873 حالة.

– الصحة: عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة: 446 حالة.

– الصحة: عدد الوفيات الكلي: 10465 وفاة.

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