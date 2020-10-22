جلسة البرلمان السبت المقبل ستشهد التصويت على الدوائر الانتخابية

2020/10/22 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل.

حيث تصدرت فقرة التصويت على الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي الجديد جدول الأعمال، الى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي الذي قدمته الحكومة.

ويعد القانون الانتخابي الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية، والذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

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