الاولمبية تمنع إدخال الهواتف النقالة للاعلاميين في مؤتمرها الانتخابي

2020/10/22 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

منعت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، دخول الهواتف الخاصة بالإعلاميين الى قاعة المؤتمر الانتخابي التكميلي.

وقال مراسل /المعلومة/ إن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، عقدت المؤتمر الانتخابي في فندق الشيراتون في العاصمة بغداد لانتخاب خمسة من الشخصيات المميزة.

وأضاف أن اللجنة قررت منع ادخال الهواتف النقالة بالنسبة للإعلاميين والصحفيين وجميعهم يتواجدون الان خارج القاعة بانتظار تفسير من اللجنة المنظمة.

يذكر ان الاولمبية ستختار في مؤتمر اليوم ايضاً ثلاث سيدات من الشخصيات المميزة واتحادين غير أولمبيين أثنين للانضمام للجمعية العامة.



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