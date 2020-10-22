الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال

2020/10/22 | 16:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، حققت شركة تسلا أرباحاً للربع الخامس على التوالي مع ارتفاع الإيرادات بنحو 39 بالمائة.

كما ارتفع سهم “كولا كولا” بأكثر من 2 بالمائة بعد نتائج أعمال جيدة خلال الربع الثالث.

في حين لا تزال المحادثات بشأن صفقة التحفيز مستمرة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.2 بالمائة إلى 28282 نقطة.

فيما صعد “ستاندرد آند بورز” بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 3446 نقطة، في حين ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.5 بالمائة مسجلا 11539 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 92.82.

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