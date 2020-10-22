وزير الصحة في الاقليم: ستصدر حزمة قرارات جديدة حول كورونا

2020/10/22 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان برزنجي يوم الخميس، عن توجيه محافظات اقليم كوردستان بإجراء مراجعة لإجراءات مكافحة فايروس كورونا المستجد، مشيرا الى انه ستصدر حزمة جديدة من التعليمات والقرارات بشأن كيفية المضي بالعملية التعليمية في الاقليم عقب الاجتماع الذي ستعقده اللجنة العليا لمكافحة الوباء مطلع الشهر المقبل.

وقال برزنجي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه مع مجموعة من الاطباء المتخصصين ومن ذوي الخبرة في الاقليم لإستشارتهم حول التدابير والتعلميات الصادرة لمواجهة الجائحة وتابعه PUKmedia، ان الفايروس في اقليم كوردستان ما يزال في طور التفشي الواسع، معربا عن اسفه لعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والذي اعتبره السبب الرئيس لتفشي كورونا.

واضاف: انه في نهاية الاجتماع اصدر تعلميات جديدة للمحافظات لمراجعة الاجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس، وخلال الايام المقبلة سيعلن عنها المحافظون، لافتا الى ان اللجنة الوزارية العليا لمكافحة كورونا في اقليم كوردستات، ستعقد اجتماعا في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، لاصدار تعليمات وقرارات جديدة حول كيفية المضي بالعملية التعليمية.

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