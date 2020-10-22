وزير الصحة في الاقليم: ستصدر حزمة قرارات جديدة حول كورونا

وقال برزنجي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه مع مجموعة من الاطباء المتخصصين ومن ذوي الخبرة في الاقليم لإستشارتهم حول التدابير والتعلميات الصادرة لمواجهة الجائحة وتابعه PUKmedia، ان الفايروس في اقليم كوردستان ما يزال في طور التفشي الواسع، معربا عن اسفه لعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والذي اعتبره السبب الرئيس لتفشي كورونا.
واضاف: انه في نهاية الاجتماع اصدر تعلميات جديدة للمحافظات لمراجعة الاجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس، وخلال الايام المقبلة سيعلن عنها المحافظون، لافتا الى ان اللجنة الوزارية العليا لمكافحة كورونا في اقليم كوردستات، ستعقد اجتماعا في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، لاصدار تعليمات وقرارات جديدة حول كيفية المضي بالعملية التعليمية.
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