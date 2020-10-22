الموقف الوبائي... البلاد تسجل 3899 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/22 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الخميس، عن تسجيل 3899 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 3899 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، لافتة الى ان الوفيات بلغت 47 حالة.

واضاف البيان: ان حالات الشفاء 2816بلغت، وكما الجدول ادناه:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة‌

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