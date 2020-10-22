بغداد ولندن تتفقان على مزيد من التعاون لمحاربة الارهاب

2020/10/22 | 16:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و نظيره البريطاني بوريس جونسون على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن في مجال محاربة الارهاب .

والتقى الكاظمي ، اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في اطار جولته الاوربية التي شملت ايضا فرنسا والمانيا، وتم استعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والامنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والاقليمي .

وجرى خلال اللقاء ، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن في مجال محاربة الارهاب، وايضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون ستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة يشمل محاور متعددة”.

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