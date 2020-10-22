وسط مقاطعة الديمقراطيين.. لجنة بمجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا

2020/10/22 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الخميس، على مرشحة ترامب للمحكمة العليا، القاضية إيمي كوني باريت، وسط مقاطعة الديمقراطيين للجلسة.

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