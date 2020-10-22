2020/10/22 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الخميس، زيارات رئيس مجلس الوزراء الدولية والاقليمية بانها اعلامية ودون اي فائدة متحققة للعراق.

وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “ العراق يعاني من عددت ازمات اقتصادية وامنية وسياسية يجب حلها قبل الاهتمام بالزيارات الدولية”، لافتا الى ان “الكاظمي يرافقه وفد حكومي كبير خلال جولته الحالية والجولات السابقة وهذا يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في ظل هذه الازمة”.

واضاف ان “اغلب زيارات الكاظمي هي اعلامي ودون اي فائدة متحققة للحكومة العراقية”، مبينا ان “زيارات الكاظمي لم تكن الا عبارة عن بروتوكولات”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد غادر البلاد على رأس وفد حكومي كبير بداية الاسبوع الجاري بجولة رسمية تتضمن فرنسا والمانيا وبريطانيا.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: زيارات الكاظمي اعلامية ودون اي فائدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: زيارات الكاظمي اعلامية ودون اي فائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).