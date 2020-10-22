الكاظمي يلتقي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

2020/10/22 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في قصر كلارانس هاوس الملكي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار زيارته الحالية الى بريطانيا.



وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه (22 تشرين الأول 2020) إنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كذلك تطوير آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، في مجالات متعددة".

وأضاف، "بحث اللقاء أيضا مناقشة بعض المبادرات التي تصب في تعزيز التعايش والسلم المجتمعي وحماية البيئة، وقد جرى مناقشة بعض الخطوات بهذا الشأن".

وقبل ذلك، بحث الكاظمي، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوربية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا".

وبحث اللقاء بحسب البيان "القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

واشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة".

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