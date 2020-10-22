قصف تركي جديد في دهوك

2020/10/22 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية الخميس، عدة

مناطق في ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك.

وبحسب وسائل إعلام كردية، ان الطائرات

قصفت اليوم وبشكل مكثف منطقة برواري

بالا بناحية كاني ماسي، موضحا، ان

الطائرات قصفت المنط

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