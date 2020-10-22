محادثة مسربة للهاشمي تكشف تفاصيل خطيرة عن خلية تابعة للحرس الثوري

2020/10/22 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت محادثة مسربة للمحلل السياسي الراحل هشام الهاشمي، عن معلومات تتحدث عن خلية إعلامية تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل في العاصمة بغداد.

ويتحدث الهاشمي في المحادثة المسربة والمأخوذة من تطبيق تلغرام للرسائل النصية المشفرة، والتي لم يتم التأكد من صحتها، يتحدث مع شخص لم تعرف هويته، عن تفاصيل الخلية التي تقوم حسب ناشطين بتلميع صورة إيران والجماعات المرتبطة بها بالداخل العراقي، والتحريض على قتل المتظاهرين والطرف الثالث الذي يقوم بذلك، في حين كشف الهاشمي خلال المحادثة عن أسماء العراقيين المنتمين للخلية والمقار الخاصة بها، إضافة الى اسم رئيس الخلية وهو إيراني الجنسية، ومساعده الذي يحمل الجنسية اللبنانية.

وكان الهاشمي قد اغتيل قرب منزله بالعاصمة بغداد في شهر تموز الماضي على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية، في حادث أثار الكثير من الاستياء والغضب الرسمي والشعبي.

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