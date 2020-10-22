خطة نيابية لاستيعاب خريجي كليات الزراعة والطب البيطري

2020/10/22 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_بغداد

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ان زيادة مزارع تربية الدواجن وانتاج البيض خطوة مهمة لاستيعاب خريجي كليات الزراعة والطب البيطري.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، ان ” اللجنة تقف داعمة لخطط وزارة الزراعة بديمومة الاكتفاء الذاتي الدجاج وبيض المائدة والتي وصلت الى مستويات انتاج كبيرة “.

واضاف ان ” انشاء مزارع لتربية الدواجن ومصانع لانتاج بيض المائدة عبر الاستثمار او منح قروض لاصحاب الاختصاص سيؤدي الى تشغيل خريجي كليات الزراعة والطب البيطري اضافة لما تحققه من واردات مالية لالاف العوائل”، مبينا ان اللجنة ستعمل على هذه الخطة وتضمينها بموازنة العام المقبل.

وشدد على اهمية زيادة الرقابة الحكومية على الارتفاع الاخير بسعر البيض في ظل الانتاج المحلي الوفير .معتبرا ذلك حالة سلبية لاتخدم المنتج المحلي .

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