2020/10/22 | 17:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

حسمت نتيجة اختباراته الطبية التي أجراها كريستيانو رونالدو الخميس، أمر مشاركته فريقه يوفنتوس، أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة المقبلة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرتغالي خضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وجاءت نتيجتها إيجابية ما يعني غيابه عن المواجهة المرتقبة.

BREAKING: Cristiano Ronaldo has once again been tested positive for COVID and will miss the game against Barcelona.



@marca pic.twitter.com/PqopsgVJL2

— SPORTbible (@sportbible) October 22, 2020

وتنص شروط الاتحاد الأوروبي، على ضرورة سلامة اللاعب قبل 7 أيام من المشاركة في أي مباراة.

ولا تلزم اللوائح اللاعب بتحول عينته من إيجابية إلى سلبية، ولكنها تشترط عدم وجود أي حمولة فيروسية داخل جسده كافية لنقل الفيروس.

وخرج رونالدو في أحدث ظهور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حليق الرأس بالكامل لأول مرة، حيث ظهر داخل صالة الألعاب الرياضية يقوم بتمارين اللياقة البدنية خلال فترة خضوعه للعزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب رونالدو البالغ 35 عاما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي خلال وجوده مع منتخب بلاده، وعاد بطائرة خاصة إلى إيطاليا في اليوم التالي لإصابته ليدخل الحجر الصحي.

وخاض “صاروخ ماديرا” مباراة ودية أمام إسبانيا، ومواجهة في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا، قبل إصابته بفيروس كورونا، ليغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه السويدي (3-0) يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة الإسباني، في الـ28 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، وكان يتمنى عشاق كرة القدم حول العالم رؤية رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وجها لوجه في مباراة فريقهما في البطولة القارية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو وكورونا… صراع بصورة جديدة:الاصابة تمنعه من مواجهة ميسي في دوري الابطال) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو وكورونا… صراع بصورة جديدة:الاصابة تمنعه من مواجهة ميسي في دوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).