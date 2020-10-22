2020/10/22 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، طلب قرض إلى السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، وذلك خلال لقاء الجانبين.وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “الأخير وصف الموقع الذي تضطلع به روسيــا بالمؤثر والمهم لدى منظمة (اوبك بلس)، مما يجعلها ذات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي خلال لقائه السفير الروسي..يدعو موسكو الى تقديم قرضاً مالياً للعراق المركز الخبري الوطني.

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