العثور على جثة شقيق الطفلة معصومة قرب جسر 14 رمضان

2020/10/22 | 17:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

عثرت القوات الامنية على جثة الطفل الثاني ” الحـر ” الذي القته والدته مع شقيقته ” معصومة ” من أعلى جسر الائمة في نهر دجلة .

واوضحت وزارة الداخلية ان ” غواصي النجدة النهرية، عثروا على جثة الطفل الثاني تحت جسر ١٤ رمضان وانتشالها وتم التعرف على الطفل من خلال ذويه وتسليم الجثة اصوليآ”.

وكانت القوات الامنية عثرت يوم الاثنين الموافق 19 من الشهر الحالي على جثة الطفلة ” معصومة ” قرب جسر الصرافية فقط من دون جثة اخيها ، بعد يومين من عمليات البحث والتقصي من قبل مفارز النجدة النهرية.

يذكر ان القوات الامنية أعتقلت فجر السبت الماضي ، امرأة قامت برمي طفليها من اعلى جسر الائمة في نهر دجلـة في منطقة الكاظمية، وادعت انها قامت بهذا الفعل نتيجة خلاف عائلي مع طليقها ، وهما ابنها تولد 2017 وابنتها تولد 2018 ، فيما تبين ان المرأة تولد 1998 وهي منفصلة عن زوجهـا الذي يكبرها بعام واحد .

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