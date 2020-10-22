2020/10/22 | 17:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلن تحالف الفتح، الخميس، عن حسم عدد الدوائر الانتخابية بعموم العراق بنحو 83 دائرة انتخابية، رافضا الدعوات الرامية الى تأجيل الانتخابات الى عام 2022.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية مستمرة في حواراتها حول عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة”.

واضاف انه “تم التوصل الى حسم عددها الى 83 دائرة انتخابية في عموم العراق “، مشيرا الى ان “هناك نقاط خلافية لازالت حول بعض الخطوط العامة فيما يخص بغداد ونينوى وكركوك”.

واوضح جابر ان “الدعوات الرامية من بعض الكتل الى تأجيل الانتخابات الى عام 2022 غير منطقية ولا يمكن السماح بها”، لافتا الى انه “من الممكن تأجيل او تقديم الانتخابات لشهر او شهرين عن موعدها الا ان تأجيلها الى عام 2022 غير منطقي”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الاتفاق على حسم عدد الدوائر الانتخابية بـ”83 ” دائرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: الاتفاق على حسم عدد الدوائر الانتخابية بـ”83 ” دائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).