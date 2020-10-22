الكاظمي والأمير تشارلز يبحثان المبادرات الخاصة بتعزيز السلم المجتمعي وحماية البيئة

2020/10/22 | 17:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} التقى رئيس مجلس الوزراءمصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ،الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في قصر كلارانس هاوس الملكي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار زيارته الحالية الى بريطانيا.

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