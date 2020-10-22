مكتب الكاظمي يعلن عن اتفاق استراتيجي بين بغداد ولندن

2020/10/22 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اتفق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، على المضي قدما لتعاون استراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوربية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا".

وأضاف البيان: "وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وتابع: "وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة".

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