بالوثيقة.. تخويل لقمان الفيلي اصدار التوجيهات بالنيابة عن وزير الخارجية في الامور الادارية

2020/10/22 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور امر وزاري موقع من وزير الخارجية فؤاد حسين، يتضمن تخويل المشرف على مكتب الوزير السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي، صلاحية اصدار التوجيهات كافة بالنيابة عن الوزير في الامور الادارية والمسائل التي تتطلب توجيها مباشراً.

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