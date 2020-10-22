الكاظمي والأمير تشارلز يبحثان مبادرات تعزيز التعايش والسلم المجتمعي وحماية البيئة

2020/10/22 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، المبادرات التي تصب في تعزيز التعايش والسلم المجتمعي وحماية البيئة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي التقى، اليوم الخميس، الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في قصر كلارانس هاوس الملكي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار زيارته الحالية الى بريطانيا”، مبينا انه “جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كذلك تطوير آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، في مجالات متعددة”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث أيضا مناقشة بعض المبادرات التي تصب في تعزيز التعايش والسلم المجتمعي وحماية البيئة، وقد جرى مناقشة بعض الخطوات بهذا الشأن”.

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