بشير حداد : اذا لم نصوت على قانون الاقتراض لن تدفع رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية

2020/10/22 | 17:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، ان صرف رواتب الموظفين دوائر الدولة متوقف على تمرير قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة العراقية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم ، ان العراق يمر بأوضاع اقتصادية سيئة، ولا يمتلك السيولة النقدية الكافية لدفع الرواتب، وعليه فإن البرلمان سيناقش في جلسة يوم السبت ، مشروع قانون الاقتراض”.

وأضاف حداد ، ” سيتم ادراج القانون على جدول الاعمال للقراءة الاولى ووفق مشروع القانون تطلب الحكومة أن تكون لديها صلاحيات اوسع وان يمنحها البرلمان الموافقة على اقتراض مبلغ قدره 41 تريليون دينار لسد العجز الحاصل في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي”، مبينا أن ” البرلمان سيوافق على القانون، ولكن بعدة شروط منها دراسة ورقة الاصلاح- الورقة البيضاء- المرسلة من الحكومة وعلى أساسها سيتم التصويت على القانون لأننا مضطرون، واذا لم يتم التصويت على القانون فان رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لن يتم دفعها.

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