2020/10/22 | 17:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي روسيا للاسهام في زيادة سقف الصادرات النفطية للعراق في ” اوبك + ” بما يسهم في تجاوز الازمة المالية .

وعد الكعبي ، خلال لقائه السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف ، الدور والموقع الذي تضطلع به روسيــا ” مؤثرا و مهما ” لدى منظمة ” اوبك + ” ما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق لتمويل العجز المالي الحالي ، سيما بعد تخفيضه الانتاج حسب الاجتماع الاخير لاوبك ، الذي التزمت فيه جميع الدول الاعضاء ، بما فيها العراق ، رغم الوضع المالي و الاقتصادي الذي يمر به “.

وتطرق نائب رئيس البرلمان ,الى امكانية قيام الحكومة الروسية بمساعدة العراق عبر تقديم القروض لتمويل تنفيذ المشاريع الستراتيجية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات ” الكهرباء / السكن / الماء / شبكات الصرف الصحي ” وإبداء الدعم اللازم لتجاوز العراق الازمة الاقتصادية والمالية الحالية “.

و طالب الكعبي بالعمل على عودة الطلبة العراقيين الى روسيا بسبب الحاجة الماسة الى تواصلهم مع جامعاتهم ، سيما وان الكثير منهم لا يحصل على المعلومات الكافية عبر الانترنت لسوء هذه الخدمة المذكورة في البلاد “.

بدوره ابدى السفير الروسي دعم حكومة بلاده لتسهيل مسألة زيادة الصادرات النفطية العراقية وتنشيط العلاقات على مختلف المستويات ، اضافة الى تفعيل الاجتماعات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ، معربا عن دعم الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة في انحاء العراق كافة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الروسي يؤكد دعم بلاده لتسهيل زيادة الصادرات النفطية العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الروسي يؤكد دعم بلاده لتسهيل زيادة الصادرات النفطية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).