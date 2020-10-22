الكاظمي والأمير تشارلز يبحثان تطوير آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة

2020/10/22 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع الأمير تشارلز تطوير آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" الكاظمي، التقى الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في قصر كلارانس هاوس الملكي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار زيارته الحالية الى بريطانيا".

وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كذلك تطوير آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، في مجالات متعددة".

واشار البيان الى أن" اللقاء بحث أيضا مناقشة بعض المبادرات التي تصب في تعزيز التعايش والسلم المجتمعي وحماية البيئة، وقد جرى مناقشة بعض الخطوات بهذا الشأن".

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