2020/10/22 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..وزير الخارجية يكلف ’’لقمان الفيلي’’ بصلاحيتين

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