امرأة هددت بتفجير نفسها.. إخلاء محطة مترو في ليون الفرنسية

2020/10/22 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت الشرطة محطة بارديو للمترو في مدينة ليون الفرنسية بعد تهديد بوجد قنبلة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية، الخميس.

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