نائب: تصريح الحكومة بأن لا رواتب للموظفين الا باقرار قانون الاقتراض هو اعلان للافلاس

2020/10/22 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، اليوم الخميس، تصريح المتحدث باسم الحكومة بأن لا رواتب للموظفين الا باقرار قانون الاقتراض بانه اعلان للافلاس.

وقال رشيد في تغريده له على موقع “تويتر”، “إن صح التصريح للناطق الرسمي للحكومة بان لارواتب الا بعد موافقة البرلمان على قانون تمويل العجز فهو اعلان للافلاس”.

واضاف رشيد، “او يريدون (الحكومة) خلق ازمة بين الحكومة ومجلس النواب لنسيان فشل الحكومة وعدم قدرتها على المضي بالاصلاحات الاقتصادية والورقة البيضاء صار مثل ارض جرداء لاينبت الزرع ولايسقي الحرث”.

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