المالية النيابية: الحكومة تاخرت بارسال موازنة 2021 الى البرلمان

2020/10/22 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية

جمال كوجر، الخميس، أنَّ قانون الإدارة

المالية يلزم بإرسال مسودة مشروع

الموازنة الاتحادية لسنة 2021 في منتصف

شهر تشرين الاول الحالي"، مبينا انه

لغاية الان الحكومة متأخ

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