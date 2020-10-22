التخطيط: عدد سكان العراق بحلول 2025 سيصل الى 42 مليون نسمة

2020/10/22 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقَّع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء

التابع لوزارة التخطيط ضياء عواد كاظم،

الخميس، ازدياد سكان العراق بحلول 2025

الى 42 مليون نسمة، مشيرا الى أن نسبة

السكان التقديرية في الوقت الحاضر هي 39

مليون نسمة.

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