نائب: 3 إيجابيات لجولة الكاظمي الأوربية أحدها على علاقة بتأمين رواتب الموظفين

2020/10/22 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة

الوطني، رحيم العبودي، اليوم الأربعاء،

حصول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي على

موافقات خلال جولته الأوروبية، للحصول

على قرض مالي لتجاوز أزمة الرواتب

القائمة منذ أشهر.

و

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