القنصلية الأميركية بأربيل تتبرع بمبلغ نصف مليون دولار لإعادة إعمار معبد لالش

2020/10/22 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت القنصلية العامة الأميركية في أربيل، عن تقديمها مبلغ نصف مليون دولار كتبرع لإعادة إعمار معبد لالش الخاص بالديانة الايزيدية.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل الأميركي روب والر الى المعبد، والتي قدم فيها التعزية للأيزيديين بوفاة الاب الروحي للطائفة بابه شيخ الذي توفي مؤخرا، ولقائه عددا من الشخصيات الايزيدية، مبينا ان المنحة الجديدة وهي الثانية من نوعها بعد ان سبقتها منحة بمبلغ مماثل، تأتي في إطار الدعم الامريكي المقدم لمساعدة المكونات والاقليات المتضررة من تنظيم داعش الإرهابي، ولدعم جهود الاعمار في المناطق المحررة.

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