ايقاف عمليات الوعد الصادق إلى ما بعد تظاهرة 25 تشرين المرتقبة

2020/10/22 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت قيادة عمليات البصرة عملية الوعد الصادق إلى ما بعد تظاهرة 25 من شهر تشرين الأول الجاري.

وذكر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام انه كان من المفترض استمرار العمليات الأسبوع المقبل وتشمل ناحية السيبة وقضاء الزبير وشمال البصرة في ثلاث محاور هي الشافي وبني منصور وقاطع المعارضة لكن تم ايقافها إلى ما بعد التظاهرات.

وأشار صدام إلى أن العمليات خلال الأيام السابقة أسفرت عن القاء القبض على تسعة مطلوبين وضُبط عدد من البنادق فضلا عن حجز عدد من الدراجات والمركبات غير المرقمة.

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