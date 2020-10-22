العراق والأمم المتحدة يبحثان إقرار إستراتيجيَّة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة

2020/10/22 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتطلَّع العراق بحكومته الجديدة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي “يو أن دي بي”، إلى الإسراع بإقرار الاستراتيجيَّة الوطنية والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة.

هيئة النزاهة الاتحاديَّة كمُمَثّل العراق في المباحثات، عقدت اجتماعاً مع خبراء البرنامج، أكد من خلاله رئيسها القاضي “علاء جواد حميد” حرص العراق على الإسراع بإقرار الاستراتيجيَّة؛ انسجاماً مع المعايير والمبادئ الدوليَّة المنبثقة من الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد.

وتُدرَجُ هذه المبادرة، التي عملت الهيئة على صياغتها، في إطار سعي العراق لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتحقيق السلم والعدل، وانبثاق مؤسَّساتٍ رصينةٍ من خلال تنفيذ التزاماته بمقتضيات اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد.

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