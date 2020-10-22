نائب كردي يؤكد صعوبة الاتفاق بين بغداد واربيل

2020/10/22 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ أربيل…

أقر عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوه عبد القادر، الخميس، بصعوبة توصل بغداد وأربيل لاتفاق شامل يخص القضايا المالية والنفطية.

وقال عبد القادر لـ /المعلومة/ إن “تعنت المسؤولين في إقليم كردستان وعدم الوضوح والشفافية في الملفات النفطية وقضية المنافذ الحدودية، يمنع التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية”.

وأضاف أنه “من الواضح أن حكومة إقليم كردستان تماطل في عدم تطبيق الشروط والمطالب التي تطلبها الحكومة الاتحادية بما يخص تسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية والتعاون مع بغداد في منع الفساد الإداري”.

وأشار إلى أن “المواطنين في الإقليم ملوا من الأكاذيب والمماطلة التي تمارسها أحزاب السلطة وعوائلها، في وقت يعاني المواطن من صعوبة الأوضاع المعيشية”.



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