توجيه تهمة القتل العمد لأم الطفلين الغارقين” حر ومعصومة “

2020/10/22 | 17:38 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_بغداد

اعلنت وزارة الداخلية ان السيدة الموقوفة لدى الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة ستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ، ان ” حوادث قتل الأبناء أمر خطير ويجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التى دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة”، مشيرا الى ان ” هناك ظروف قاهرة تسببت في ضغط نفسي على المتهمة بقتل طفليها،ولكن كلها ليست مبرر للقتل “.

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