2020/10/22 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان نتائج التحقيق بحادثة الفرحاتية ستعلن خلال 48 ساعة المقبلة، مبينة انها ستسلم نتائج التحقيق الى الجهات المعنية.وقال عضو لجنة الامن النيابية بدر الصائغ، في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: انه “تم تشكيل العديد من اللجان التحقيقية بحادثة الفرحاتية ومن قبل عدة جهات”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية: اكتمال التحقيق بحادثة الفرحاتية والنتائج ستعلن خلال 48 ساعة المركز الخبري الوطني.

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