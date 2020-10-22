2020/10/22 | 17:54 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 أكتوبر 2020 | 05:48 مساءً | عدد القراءات : 7

اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا

أيّدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تعيين القاضية أيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا الخميس، بينما قاطع الديمقراطيون جلسة التصويت احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.

ويمهّد التصويت، الذي أتى بالإجماع وبغياب جميع الديمقراطيين، لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل كامل القاضية باريت، وهو ما من شأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير في المحكمة العليا.

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