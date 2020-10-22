2020/10/22 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- وصف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الخميس، زيارات رئيس مجلس الوزراء الدولية والاقليمية بانها اعلامية ودون اي فائدة متحققة للعراق.وقال الزيادي في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “العراق يعاني من عدة ازمات اقتصادية وامنية وسياسية يجب حلها قبل الاهتمام بالزيارات الدولية”، مشيراً الى ان “الكاظمي يرافقه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن سائرون : زيارات الكاظمي الخارجية اعلامية عبارة عن بروتوكولات ودون اي فائدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون : زيارات الكاظمي الخارجية اعلامية عبارة عن بروتوكولات ودون اي فائدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون : زيارات الكاظمي الخارجية اعلامية عبارة عن بروتوكولات ودون اي فائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).