ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بأقل من المتوقع

2020/10/22 | 17:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بأقل من تقديرات المحللين.

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