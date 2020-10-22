مسؤول يطلب دعم روسيا في أوبك+ لزيادة صادرات العراق النفطية لتمويل العجز

2020/10/22 | 17:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عدّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، الدور والموقع الذي تضطلع به روسيا بـ"المؤثر والمهم" لدى منظمة "أوبك بلس" مما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق؛ …

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