بعد كركوك ونينوى الخلافات بشأن فقرة الدوائر المتعددة تقفز إلى بغداد

2020/10/22 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حددت عضو مجلس النواب، منار عبد المطلب، الخميس، 22 تشرين الأول، 2020، سبب اتساع رقعة الخلافات بين الكتل السياسية عند مناقشة فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة قائلة إن "الخلافات تتسع كلما ناقش البرلمان الدوائر المتعددة في كركوك وبغداد".

وذكرت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مباحثات القوى والكتل السياسية حيال حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات وتوزيعها على المحافظات لا تزال مخيبة للآمال، واتسعت الخلافات خلال الايام الماضية بعد دخول بغداد وكركوك على الخط لتحديد عدد الدوائر الانتخابية فيهما"، مبينا أن "وضع المحافظات الاخرى اقل صعوبة بالمقارنة مع هاتين المحافظتين".

وبشأن اجراء الانتخابات في حزيران المقبل، توقعت عبد المطلب "تأجيلها لعدم توفير السيول المالية لتغطية تكاليف الانتخابات، فضلا عن ما افرزته الدوائر المتعددة من تعقيدات صعبة في الميدان بالنسبة للمفوضية وضرورة اجراء تغيرات جذرية في اليات العمل قياسا بالدورات الانتخابية السابقة".

ودارت قبل ذلك خلافات بين القوى السياسية حول توزيع الدوائر الانتخابية في نينوى.

وفي وقت سابق، نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، جدول الأعمال الخاصة بجلسة يوم السبت المقبل، بعد ما رُفعت الجلسة قبل أكثر من أسبوع.

وتضمن جدول الأعمال الصادر عن الرئاسة وتلقته (بغداد اليوم)، إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والتصويت على عدد من القوانين، وقراءة أخرى.

ومن أبرز ما تضمنه جدول الأعمال، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي وصل إلى البرلمان قبل أيام، بعد إرساله من قبل الحكومة.

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