انسحاب (5) مرشحين من انتخابات الشخصيات المميزة في الاولمبية بسبب اتفاقات مسبقة

2020/10/22 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اليوم الخميس ( 22 تشرين الاول 2020)، مؤتمرها الانتخابي التكميلي لاختيار خمسة من الشخصيات المميزة في الجمعية العمومية وثلاث سيدات من الشخصيات المميزة واتحادين إثنين غير أولمبيين للانضمام للجمعية العمومية لانتخابات الاولمبية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ،إن من بين الشخصيات المميزة المرشحة لانتخابات اليوم، رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، ونائبه فلاح حسن، والامين المالي للجنة سرمد عبد الاله.

واضاف (مراسلنا)، أن تم انسحاب عدد من المرشحين من الانتخابات بسبب اتفاقات مسبقة بين اعضاء الهيأة العامة لاختيار الشخصيات المميزة بينهم رئيس اللجنة ونائبه والامين المالي.

وبين أن المؤتمر الانتخابي شهد انسحاب عادل عنيد ، وحامد الرعد، وعبد الكريم البصري، وضياء الدين، وشمس الدين، ليتبقى 28 مرشحا من أصل 33 .

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