2020/10/22 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري ذلك اليوم، الشاهد على الملاحقة الطريفة للجاسوسة الصغيرة، كان فَدو في طريقه إلى منزل صديقه، المدعو " ريسور: اللحية الحمراء ".



المنزل، كان يسدّ زقاقاً في وسط الحارة، له واجهة جميلة مع شرفة عريضة، تلوح من الخارج مظللةً بدقرانٍ خشبيّ تتسلقه دالية عنب.



في الأمسيات، المحتفية برنين الأقداح، كانت الشرفة تُضاء بمصابيح صغيرة ملونة، وتنتشر منها إلى الجوار الرائحةُ الحرّيفة للعَرق.



صاحبُ المنزل، وكان الصديق ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الرابع عشر/ 3 - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الرابع عشر/ 3 - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).