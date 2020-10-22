بغداد الجديدة تتصدر مناطق الرصافة المصابة بكورونا

2020/10/22 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة بفيروس كورونا.



وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

346 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 19 حالة

قطاع الرصافة 39 حالة

قطاع النهروان 58 حالة

قطاع بغداد الجديدة 68 حالة

قطاع البلديات الاول 28 حالة

قطاع الشعب 57 حالة

قطاع الاستقلال 15 حالة .

قطاع البلديات الثاني 16 حالة .

قطاع المدائن 13 حالة

قطاع الاعظمية 33 حالة

180 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 57315 توفي منهم 1332 للاسف فيما اكتسب الشفاء 50645 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5338".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

وأعلن الساعدي، "شفاء 265 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 50645 حالة".

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