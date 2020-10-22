نائب عن المالية النيابية يغرد بشأن رهن رواتب الموظفين بقانون الاقتراض

2020/10/22 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد عضو اللجنة المالية النيابية احمد

الحاج، الخميس، تصريح المتحدث باسم

الحكومة بأن لا رواتب للموظفين الا

باقرار قانون الاقتراض بانه اعلان

للافلاس.

وقال الحاج في تغريده على تويتر، "إن صح

التصريح للناطق

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