2020/10/22 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكيل شركة الخطوط الجوية

العراقية في مدينة فرانكفورت الألمانية

بلسم السامر، الخميس، إعادة العمل

بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.

ونقلت وكالة الانباء العراقيه عن

السامر قولها، "تم إعادة العمل بال

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