الحريري بعد التكليف: أسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين

2020/10/22 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري،

المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية،

الخميس، بتشكيل حكومة تتكون من

اختصاصيين غير حزبيين.

وقال الحريري في كلمة له بعد تكليفه

بتشكيل الحكومة، "أسعى لوقف الانهيار

الذي يه

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