“تسونامي” كورونا يعرض مستشفيات أوروبا للأنهيار

2020/10/22 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تتعرض أنظمة المستشفيات في القارة الأوروبية لخطر الانهيار تحت وطأة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، الذي تم تشبيهه بموجة مد عاتية “تسونامي”.



ويضع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 القارة العجوز مجددا في أتون الوباء العالمي ويثقل كاهل المستشفيات.



فبعد أن عادت حالات الإصابة للزيادة المطردة، رغم السيطرة عليها إلى حد كبير […]

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