بالوثيقة .. طالب في الصف السادس الأدبي أصبح راسبا بعد الأعتراض

2020/10/22 | 18:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب في الصف السادس الأدبي أصبحت درجته 40 بدلاً من 50 في مادة الرياضيات بعد الأعتراض عليها.

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